ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات في أسوان و7 بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها في مديرية أمن أسوان، عن ضبط (11) قضية "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدري "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة– 2 بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (12 متهم لـ 3 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (695) حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (7) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7،500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 11 كيلو لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى- عدد من الطلقات).. بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.