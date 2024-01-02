الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سكرتيرة وفني سرقا أجهزة "عيادة السيدة زينب".. وإحالتهما للمحاكمة

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة سكرتيرة وفنى تكييف للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل إحدى العيادات الخارجية بمنطقة السيدة زينب.

 

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استمرار حبس سكرتيرة وفني بتهمة سرقة أجهزة من عيادة بالسيدة زينب

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قرار من النيابة بشأن سكرتيرة سرقت عيادة فى السيدة زينب

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية، اتفقت مع فنى تكييف على سرقة العيادة محل عملها، واستوليا على جهازين تكييف وشاشتين 4 مجسات سونار، حيث أرشدا عن المسروقات التى تم العثور على بعضها بمسكن المتهم والباقى لدى عميله "سئ النية"، ويعمل فنى صيانة ومقيم بمحافظة الجيزة والذى تم ضبطه.

السيدة زينب سرقة اجهزة سكرتيرة وفنى النيابة العامة سرقة العيادة

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