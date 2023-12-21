الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس سكرتيرة وفني بتهمة سرقة أجهزة من عيادة بالسيدة زينب

متهمة
متهمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سكرتيرة وفنى تكييف 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل إحدى العيادات الخارجية بمنطقة السيدة زينب

استمرار حبس سكرتيرة وفنى لاتهامها بسرقة أجهزة من عيادة بالسيدة زينب

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية اتفقت مع فنى تكييف على سرقة العيادة محل عملها، واستولى على جهازين تكييف وشاشتين 4 مجسات سونار، وأرشدا عن المسروقات التى تم العثور على بعضها بمسكن المتهم والباقى لدى عميله "سئ النية" ويعمل فنى صيانة ومقيم بمحافظة الجيزة والذى تم ضبطه، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

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