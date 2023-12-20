الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من النيابة بشأن سكرتيرة سرقت عيادة فى السيدة زينب

حبس سكرتيرة
حبس سكرتيرة

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، الأربعاء، حبس سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية وفنى تكييف، بتهمة السرقة من داخل إحدى العيادات الطبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول الواقعة 

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة وقالت المتهمة الأولى وهى تعمل سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية نظرًا لطبيعة عملها اختمرت في ذهنها سرقة أجهزة كهربائية وطبية من داخل مكان عملها وهى عيادة طبية، واستعانت بفني تكييف المتهم الثاني في الواقعة.

تعود البداية عندما تم ضبط ("سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية"– فنى تكييف) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهما بسرقة (2 جهاز تكييف-2 شاشة– 4 مجسات سونار) من داخل عيادة طبية "محل عمل الأولى" كائن بدائرة القسم، وتم بإرشادهما إعادة بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن الأخير والباقي لدى عميله "سيئ النية" (فنى صيانة- مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة السيدة زينب الجزئية سكرتيرة العيادات الطبية فني تكييف سرقة أجهزة كهربائية طبية م

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