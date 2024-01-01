الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تسليم وتسلم.. وزير الشباب يناقش مع إدريس الاستعداد للأولمبياد

إدريس
إدريس

أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من الرئيس السابق للجنة الأولمبية. 
تضمن ذلك جميع المتطلبات والمتعلقات الخاصة باللجنة من تغيير التوقيعات البنكية للبدء غداً في المضي قدمًا نحو إدارة وتيسير شئون اللجنة الأوليمبية المصرية، خاصة في ضوء العديد من الارتباطات والبطولات والمنافسات المحلية والدولية، وكذلك دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

من ماحيته، أكد المهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أنه فور الانتهاء من أعمال التسليم والتسلم تم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحى لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمختلف الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ومتطلبات المعسكرات التدريبية والمنافسات المؤهلة للأولمبياد، فضلاً عن البدء في صرف الدفعة السابعة من الدعم المخصص للاتحادات الرياضية للصرف على الاستعدادات.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.

اللجنة الاوليمبية الأوليمبية ياسر إدريس للجنة الأوليمبية المهندس ياسر إدريس

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