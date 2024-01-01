الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث "الوزراء" يكشف عن 7 سلع استراتيجية تحت رقابة الحكومة لضبط الأسعار

السفير محمد الحمصاني
السفير محمد الحمصاني

أعلن السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت قرارات مهمة لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق، وذلك بعد دراسات وتشاورات مع الجهات المعنية.

‎وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إن الحكومة حددت 7 سلع كسلع استراتيجية تخضع للرقابة والتسعير، وأنها قد تضيف سلعا أخرى إلى هذه القائمة حسب الحاجة.

‎وأكد، أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة، ومنع التلاعب والاحتكار والزيادات الجائرة في الأسعار، ‎وأضاف أن الحكومة ستطبق عقوبات صارمة على المخالفين لقراراتها، وفقا للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، وأن جميع القرارات سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

‎وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا تنفيذ القرارات والمنظومة الجديدة، وأنه سيتم التصدي لأي مخالفة تمس حقوق المواطنين.

مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أسعار السلع الأساسية أسعار السلع 90 دقيقة التسعير عقوبات صارمة قانون حماية المستهلك رئيس مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة