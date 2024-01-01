متحدث "الوزراء" يكشف عن 7 سلع استراتيجية تحت رقابة الحكومة لضبط الأسعار

أعلن السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت قرارات مهمة لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق، وذلك بعد دراسات وتشاورات مع الجهات المعنية.

‎وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إن الحكومة حددت 7 سلع كسلع استراتيجية تخضع للرقابة والتسعير، وأنها قد تضيف سلعا أخرى إلى هذه القائمة حسب الحاجة.

‎وأكد، أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة، ومنع التلاعب والاحتكار والزيادات الجائرة في الأسعار، ‎وأضاف أن الحكومة ستطبق عقوبات صارمة على المخالفين لقراراتها، وفقا للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، وأن جميع القرارات سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

‎وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا تنفيذ القرارات والمنظومة الجديدة، وأنه سيتم التصدي لأي مخالفة تمس حقوق المواطنين.