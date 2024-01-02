الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

6 خطوات لتحضير السلطة الصحية للأمعاء

تحضير السلطة الصحية
تحضير السلطة الصحية

السلطات هي الطريقة المثالية لإضافة العناصر الغذائية المهمة إلى نظامك الغذائي، حيثُ إنَّ السلطات المنعشة واللذيذة مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين ج والفولات والكالسيوم والألياف والمغذيات النباتية، وغيرها.

 

السعرات الحرارية في السلطة

وتعدّ السلطات منخفضة السعرات الحرارية والكوليسترول،  خاصة التي تحتوي على مجموعة واسعة من الخضار الورقية والخضروات والفواكه الملونة منخفضة أيضًا في السعرات الحرارية والصوديوم. 

 

فوائد تناول السلطة الصحية

ويمكن جعل السلطات أكثر إشباعًا ولذيذة بإضافة البروتين والدهون الصحية ومجموعة متنوعة من الصلصات، والتي تقلّ خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل التيفوئيد والتهاب المعدة والأمعاء والتسمم الغذائي والإسهال، حيثُ يمكن للسلطات النيئة والخضار إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح أن تكون أرضًا خصبة للبكتيريا والميكروبات، وهذا قد يعرضنا لخطر العدوى.

 

ووفقًا لتقرير  صادر عن "hindustantimes"، فإنَّ تزويد الجسم بالسلطات هو وسيلة ممتازة لتعزيز عملية الهضم، ودعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وتعزيز الصحة العامة، حيثُ تساعد السلطات المليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن على تحسين عملية الهضم، والحفاظ على الوزن، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، كما يمكنها أيضًا أن يقلل الالتهاب، ويزيد مستويات الطاقة، ويدعم نظام المناعة القوي.

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كيفية تحضير سلطات صديقة للأمعاء

وفقًا لـ"hindustantimes" أيضًا كيف يمكن للمرء أن يصنع سلطات صحية للأمعاء دون عناء في منزله:

1. أضف طعام البريبايوتك لتغذية بكتيريا الأمعاء.

2. قم بتنويع الخضروات للحصول على نكهات وعناصر غذائية مختلفة.

3. استهدف ثلاثة نباتات مختلفة، وهذا يساعد الميكروبيوم الهضمي الخاص بك.

4. كلما زاد اللون كان أفضل.. الألوان تعني مضادات الأكسدة.

5. أضف البروتين أو قم بتناوله بجانب السلطة، يساعدك البروتين على البقاء ممتلئًا.

6. التركيز على الدهون الصحية لامتصاص العناصر الغذائية والشعور بالشبع وتحسين النكهة.

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