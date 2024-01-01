بيار الخورى: لبنان لم تكن لتصمد لولا وجود الاقتصاد البديل وغير الرسمى

قال الدكتور بيار الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية للتكنولوجيا، إن لبنان لم يكن من الممكن لأن يصمد لولا وجود الاقتصاد البديل والذي يتحول بين شرعي جدًا وغير شرعي وكله يتحرك وسط غياب الدولة مما سمح بوجود اقتصاد بديل.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتصاد عمل لا يتوقف والمؤسف أنه في لبنان لا نعلم ماهو الصحيح من غير الصحيح والشرعي من غيره.

وعن المخاوف بعد الحرب في غزة أكد أنه كان هناك مخاوف كبيرة في كل المنطقة وشركات الطيران الوطنية سحبت طائرتها خوفًا عليها من عمليات الإقلاع والهبوط، وكذلك بعض الشركات الإقليمية، تخوفت على طائراتها من التواجد بمطار بيروت، مؤكدًا أن حركة الطيران عادت بشكل تدريجي لبيروت.

عودة الوافدين للبنان للاحتفال بأعياد الميلاد

وأشار إلى أنه يوجد وافدين من اللبنانين المغتربين وهذا يحدث من بعد عام 2019 لكي يحتفلوا بأعياد الميلاد ببلدهم، موضحًا أن المطاعم كلها ممتلئة والفنادق فارغة لأنها عادة تعمل على العامل الأجنبي، كما أن بيوت الإضافة في المدن تعمل بشكل كبير جدًا وهذا نظام جديد.