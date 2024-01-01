الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

5.9 مليار جنيه تكلفة مشروع تطوير مكاتب التموين خلال 5 سنوات

مكاتب التموين
مكاتب التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من تطوير 396 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة للمواطنين ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف مما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين  5: 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7: 15 يوم إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيًا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

ويهدف المشروع إلى تطوير مكاتب التموين لتصبح مراكز خدمة مطورة، حيث بلغ إجمالي تكلفة أعمال التطوير خلال الفترة من 2019 حتى 2024 حوالي 5 مليار و937 مليون جنيه، وأتاح فرص عمل لـ 2777  لشباب الخدمة العامة من خريجي الجامعات.

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جاري اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بـ 332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  المرحلة الأولى.

وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن التعامل مع كل ما يخص خدمات البطاقات التموينية متوفر بجميع المكاتب التمونيية المتطورة ضمن منظومة التحول الرقمي كما أتاحت الوزارة عدد من الخدمات  على موقع  دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، وكذلك في مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة.

وتابع أن وزارة التموين أعلنت عن دورة استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسرغير المقيدة تموينيًا والأكثر احتياجيًا ضمن توجهيات رئاسية، في إطار تسهيل حصول أصحاب البطاقات المستفيدين من منظومة الدعم على الخدمات بكل سهولة ويسر، خاصة بعد نجاح الوزارة فى تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا خلال الفترة الماضية (استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج) وما زال مقيدًا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

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وأتاحت الوزارة، خدمة جديدة من خلال بوابة مصر الرقمية وهى توصيل بطاقات التموين إلى المنازل "ديليفرى"، حيث يقوم صاحب الطلب باختيار خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل مقابل رسوم بـ23.5 جنيه سواء بالنسبة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والبطاقات الجديدة لمن ليست له بطاقة وفقا للشروط، وأنه بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة إلى صاحبها.

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