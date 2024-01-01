الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بإجمالى 1164 نشاطًا فنيًا وثقافيًا.. حصاد قطاع الفنون التشكيلية فى 2023

جانب من فعاليات قطاع
جانب من فعاليات قطاع الفنون التشكيلية

شهد قطاع الفنون التشكيلية حراكًا ثقافيًا علي الصعيدين الكمي والكيفي خلال العام 2023؛ حيث شهد إقامة 1164 فعالية تنوعت ما بين نشاط فني وثقافي خدمت كافة الشرائح العمرية والفئات من الأطفال والشباب والمرأة والكبار وذوي الهمم، واستفاد منها 48644 مستفيدا، نرصد أبرز وأهم هذه الأنشطة فيما يلي:

في إطار دعم المواهب تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لتفعيل استراتيجية الوزارة لرعاية المواهب الناشئة، أقام القطاع مسابقة محمد ناجي للتصوير والرسم لفئة الأطفال والشباب وفئة خاصة لذوي الهمم ومسابقة رامتان الأدبية للشباب، كما أطلق مبادرة "أنت مش لوحدك" للأطفال ذوي الحالات الخاصة (مرضى– أيتام– ذوي الهمم) وهي مبادرة شهرية دشنت في يناير 2023، كذلك أطلق القطاع مشروع "بستان الإبداع" للأطفال في يوليو 2023 مستهدفا تعزيز الجوانب الفنية والثقافية والمعرفية لديهم وتم من خلاله القيام بجولات فنية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، بورسعيد، السويس، الغربية)، ويستهدف زيارة كل محافظات مصر والالتقاء بالأطفال في المدارس والنوادي والمصانع والميادين.

معرض "التقاء الفنانين على طريق الحرير"

وضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز التواصل الثقافي، استضاف القطاع معرض "التقاء الفنانين على طريق الحرير" بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، كذلك الملتقى الدولي لفنون الخط العربي الدورة (8) بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

أما في مجال الاحتفاء برموز الأدب والفن احتفى قطاع الفنون التشكيلية برمزين خالدين: هما أديب مصر الأول نجيب محفوظ والثاني التشكيلي المتفرد سعيد العدوي، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على رحيلهما.

"يوبيل النصر".. معرض نادر لنخبة من أعمال تشكيلي مصر

تحت رعاية البرنامج الوزاري الشامل الذي أشرفت عليه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد نظم القطاع تحت عنوان "يوبيل النصر" معرضًا نادرا لنخبة من أعمال تشكيلي مصر الكبار الذين تناولوا أو تأثروا بتلك الحقبة الزمنية المهمة من تاريخ مصر.

في إطار خطة مشروعات وزارة الثقافة، تفقد الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع مرات عدة مشروعي مركز الفنون المعاصرة بمدينة 15 مايو ومتحف الجزيرة بساحة دار الأوبرا، وذلك للوقوف على آخر المستجدات أولا بأول والدفع في سبيل تذليل أية معوقات قد تواجهما والدفع في تسريع وتيرة العمل بهما.

وفي سبيل ذكر أكبر الفعاليات نشير إلى: صالون النحت الدورة (3)، معرض جوائز مسابقة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الدورة (4)، معرض "البدايات"، معرض "مصر أد الدنيا" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، عيد الكاريكاتير الثالث بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير المصري، معرض "سكتش"، ومعرض الفنان الراحل جميل شفيق.

تجدر الإشارة أن القطاع نظم 81 معرضًا فرديا، 58 معرضًا جماعيًا، 150 نشاطًا فنيا في مجال الحرف التراثية، 10 فعاليات كبرى، فضلا عن أكثر من 700 نشاط ثقافي ما بين ورش فنية، ندوات، أمسيات شعرية، حفلات موسيقية، مسابقات فنية، عروض أفلام، عروض مسرحية، صالونات ثقافية.

الدكتورة نيفين الكيلاني • قطاع الفنون التشكيلية مسابقة محمد ناجي الدكتور وليد قانوش مبادرة إنت مش لوحدك

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