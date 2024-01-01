الشهر المشؤوم.. لماذا تتجدد متحورات كورونا في ديسمبر من كل عام؟

بينما يستعد العالم لبداية العقد الثالث بنهاية عام 2019، أدت جائحة "كوفيد- 19" التي انطلقت من الصين إلى أرجاء الكوكب، للكثير من الآثار السلبية مع حالة الإغلاق التي استمرت لعامين كاملين عانت معها الكرة الأرضية من تداعيات الجائحة الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وبعد مرور أكثر من 4 سنوات، لا يزال “كوفيد-19” مستمرا، ويتطور بأشكال لا تعد ولا تحصى.

ولم يبرأ العالم من المتحورات الفيروسية، فمرة أخرى، يجتاح متغير جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالم، يُسمَّى JN.1، وهو الوجه الجديد في ملحمة كوفيد-19، والذي تم تصنيفه على أنه "نوع مختلف من الاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية، ويؤثر بشكل خاص على الهند، مما يمثل ارتفاعًا حادًا في ديسمبر.

عودة ظهور متغير جديد لكوفيد، “JN.1” سيطر على العالم، مما أثار استفسارات حول الزيادات المتكررة في ديسمبر، وأصبح الخوض في سبب استضافة شهر ديسمبر لهذه المتغيرات الناشئة أمرًا ضروريًا.

شهر ديسمبر له تاريخ حافل مع تطور “كوفيد-19”، حيث ظهرت خلاله، ألفا (B.1.1.7)، وبيتا (B.1.351)، وجاما (P.1) في ديسمبر 2020، تليها اضطرابات أوميكرون في ديسمبر 2021، بينما ظلت المتغيرات الرئيسية خاملة، اكتسبت المتغيرات الفرعية ضمن سلالة Omicron مثل BA.2 وBA.5 مكانة بارزة، مما يعكس اتجاهًا متكررًا.

ما هو JN.1؟

حصلت طفرة فيروس كورونا التي تم تحديدها مؤخرًا، والمسماة JN.1، على تصنيف "متغير محل الاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) بسبب انتشارها العالمي السريع. وقد ظهرت في دول متعددة، بما في ذلك الهند والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ينتمي JN.1 إلى سلالة BA.2.86، وهو فرع ينبع من سلالة Omicron (أوميكرون) أو B.1.1.529 لفيروس SARS-CoV-2، ويقدم طفرة إضافية في البروتين الشوكي.

مخاوف انتشار الوباء تتجدد

الدكتور محمد سلامة أستاذ القلب والأوعية الدموية أكد أن هذا المتغير الجديد يسبب في الغالب أعراضًا خفيفة مثل الحمى والتهاب الحلق والسعال والصداع، ومع ذلك، فإنه يشكل مخاطر محتملة على الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والمصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، والسكري، والسرطان، وغيرهم.

وقال "سلامة" في حديثه لـ"الدستور" إن زيادة التجمعات الاجتماعية خلال هذا الوقت تعزز الاتصال الوثيق بين المسافرين والسكان المحليين، مما يسرع انتقال الفيروس، ولا شك أن السفر الدولي، الذي يستعيد تدريجيًا زخم ما قبل الوباء، يساهم في انتشار الفيروس، ومع ذلك، يؤكد على أن السفر يعمل كعامل تضخيم وليس السبب الرئيسي وراء الطفرة الحالية.

الدكتور محمد سلامة أستاذ القلب والأوعية الدموية

وفيما يتعلق بالاستجابة العامة، ينصح "سلامة" بعدم الذعر ولكنَّه يؤكد على ضرورة توخي الحذر، مع الاعتراف بالطبيعة المتطورة للسلوك البشري.

وشدد أستاذ القلب والأوعية الدموية على اليقظة، خاصة بين الأفراد الذين يعانون من أمراض مصاحبة، وكبار السن، والذين يعانون من السمنة المفرطة، وغير المطعمين، حيث ترتفع الحالات المرتبطة بمتغير JN.1.

ونوّه على أنَّ وسط احتفالات نهاية العام، يصبح تعزيز دفاعاتنا المناعية باللقاحات والأقنعة أمرًا بالغ الأهمية، وإدراكًا للتهديد الكامن الذي يشكله العدو غير المرئي، من الضروري تكرار التدابير الاستباقية التي تم اعتمادها سابقًا، حيث تظل اليقظة أمرًا بالغ الأهمية، ويظل التطعيم وارتداء الأقنعة بمثابة دفاعات قوية ضد العدوى الفيروسية.

وفي السياق ذاته، تؤكد منظمة الصحة العالمية من جديد فعالية اللقاحات الحالية في تجنب الأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عن JN.1 ومتغيرات SARS-CoV-2 المنتشرة الأخرى.

لماذا تظهر الفيروسات في شهر ديسمبر؟

لعب شهر ديسمبر، المرادف للعطلات في جميع أنحاء العالم، تاريخيًا دورًا مهمًا في الانتشار العالمي لـ كوفيد-19 منذ ظهوره في الصين. وقد سهّل موسم الأعياد في كل من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، والذي يشمل عيد الميلاد والعام القمري الجديد، انتشار الفيروس حول العالم. فلماذا إذن شهر ديسمبر؟.

وسط الارتفاع المتكرر في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر، تتعمق التحقيقات في تأثير النمط الموسمي.

وسلّطت العديد من الأبحاث العلمية الضوء على مناخ الشتاء البارد والجاف كعامل محفز محتمل لتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقد قامت دراسات موثّقة بفحص وتحليل بداية الموجة الثانية التي تحركها دلتا، وربطها بالتغيرات الموسمية.

طبيب يؤكد: الانتقال من الصيف إلى الشتاء أبرز أسباب الانتشار

هو نفس الشيئ الذي أكده طبيب استشاري البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات محمد ابراهيم، مُشيرًا إلى أنَّه مع انتقال الصيف إلى الشتاء في نصف الكرة الشمالي، سهّل انخفاض درجات الحرارة والهواء الأكثر جفافًا عودة ظهور فيروس كورونا بشكل عدواني.

وأكد طبيب الفيروسات، أنَّه تم التحقق من صحة نتائج مماثلة من قبل باحثين في جامعة سيتشوان للدراسات الدولية في الصين، مما يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى في البيئات الباردة.

وبحسب ابراهيم، تظهر متغيرات جديدة وتتضاءل المناعة، وتستمر ظاهرة "الطفل الجديد في الكتلة"، مما يؤدي إلى تفاقم حالات العدوى المتكررة، مؤكدين أنَّ دور الشتاء كمسرّع لهذه الطفرات يزيد من المخاوف.

استشاري البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات محمد ابراهيم

وفيما يرتبط بظهور الفيروسات في شهر ديسمبر، أوضح طبيب الفيروسات، أنَّ مع انتقالنا من الصيف إلى الشتاء، تنخفض درجة الحرارة، ويُصبح الهواء أكثر جفافا، مما يساهم في حدوث موجة ثانية مكثفة من كوفيد-19 في بلدان نصف الكرة الشمالي.

وتابع “ابراهيم”: "يُظهر كوفيد-19، مثل فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، ومع تطور الفيروس، تظهر سلالات جديدة، بينما تتضاءل مناعتنا ضد السلالات السابقة. وهذا يعني أن هناك دائمًا "طفل جديد على الكتلة" لا تتعرف عليه أجسادنا، مما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالعدوى المتكررة.

وأكد أنه على الرغم أن هناك عوامل أخرى ربما تساهم أيضًا في انتشار الفيروسات، إلا أنَّ السبب الرئيسي لوجود موسم الأنفلونزا قد يكون ببساطة هو أن فيروس الأنفلونزا يكون أكثر نموًّا في الطقس البارد والجاف، وبالتالي أكثر قدرة على غزو أجسامنا.

هل سجّلت مصر حالات إصابة بـ JN.1؟

وأعلنت وزارة الصحة الخميس الماضي، اكتشاف أول حالتي إصابة في البلاد بفيروس كورونا الجديد ."JN.1"

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنه تم التأكد من إصابة المواطنين بالسلالة JN1 من خلال الفحوصات المخبرية، ولا تزال حالتهم الصحية مستقرة ولا داعي لدخولهم المستشفى، حيث أن أعراضهم تتمثل في التهاب خفيف في الجهاز التنفسي العلوي.

صورة تعبيرية

وأكدت وزارة الصحة أنها تواصل مراقبة الوضع الوبائي في مصر بعناية، مُشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على التوصيات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، فهو من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا ومجموعة الفيروسات الأنفية.

وأضافت أنه لا حاجة لتوصيات طبية لاتخاذ أي إجراءات احترازية تختلف عن الفيروسات الأخرى.

إجراءات الوقاية من متحورات "كوفيد- 19"

يقول خبراء الصحة العامة إن اللقاحات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا لا تزال فعالة ضد السلالات المتطوّرة، لكن لابد من اتّباع الاحتياطات نفسها المعمول بها بالفعل – الابتعاد عن الأماكن العامة المزدحمة، وخاصة تلك الموجودة في الداخل، وتطهير الأسطح والأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، إلى جانب تجنب لمس العينين والأنف والفم، والعطس أو السعال في مرفقك بدلاً من يديك.

وبلغ انتشار سلالة "أوميكرون" "BA.2.86" والسلالات المتحدرة منها، بما في ذلك "JN.1"، نحو 37 في المئة من إجمالي العينات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم - أكثر من نصفها من المتحور الجديد، بحسب التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

والسلالة "JN.1" قادرة على الانتشار على نطاق واسع ولديها القدرة على إصابة من تم تطعيمهم سابقا باللقاحات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد المستخدمة قبل عام 2023.

من المرجح أن تساعد الجرعات الأولية من لقاح فيروس كورونا في الحماية من هذا المتغير الفرعي الجديد.

وتكون معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذه المتحورة تكون خفيفة، ولا توجد أعراض سريرية مميزة تختلف عن الأعراض السابقة للطفرة أوميكرون. ولا تزال المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا البديل منخفضة.