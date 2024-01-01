سكن كريم وحياة كريمة سواعد المصريين لتوفير احتياجات المواطن في الصعيد

تعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجسيد حقيقى لقيم المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لملايين المصريين من أبناء الشعب المصري، وعمل لا يتوقف وسواعد تبنى من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالي المنيا، لتشمل كل المجالات المعيشية والخدمية التى ترفع من مستوى الأهالى من التهميش إلى حياة آمنة.

سيد: قرى شاملة الخدمات بمحافظة المنيا

قال سيد أحد أهالي بني مزار، بمحافظة المنيا: "حققت المبادرة نجاحات كبيرة في قرى المحافظة، من تجديد وترميم المدارس، إنشاء مراكز شباب شامل الخدمات الترفيهية والرياضية لشباب القري، والوحدات الصحية، والمستشفيات والمراكز التكنولوجية والمجمعات الزراعية والاتصالات وغيرها من المشروعات الهامة والحيوية التي غيرت شكل الحياة في المحافظة".

وأضاف سيد: "مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت إنجازات على أرض الواقع، في وقت قصير وبدأ العمل علة قلب رجل واحد، فقد كنا دائما نطلب خطوط مياه وفوجئنا بالعمل يسير بسرعة فائقة، وهذا ما حدث بجميع قرى المركز، حيث يتم انشاء مشروعات مياه الشرب، وانتهاء مشاكل الصرف الصحي والبنية التحتية، وتركيب خطوط غاز طبيعي".

سناء: حياة كريمة مبادرة شاملة لتغير شكل الريف

قالت سناء محسن، أحد أهالي المنيا: "حصلت على شقة سكن كريم، والتي تعد من المشروعات الهامة والحيوية في المحافظة، فالمكان المناسب لأسرتي من حيث الشكل الحضاري والنظافة والخدمات الشاملة.

وأضافت: "حياة كريمة مبادرة شاملة غيرت شكل الريف المصري، وساعدتني أنا وأسرتي في الحصول على شقة، وساهمت بشكل كبير في نظافة البيئة وحماية المنازل والثروة العقارية من الهدم والانهيار، موضحة: "تعرض منزلنا إلى انهيار كامل بسبب الأمطار والصرف الصحي ولكن المبادرة وفرت لنا شقة في سكن كريم كاملة الخدمات والمرافق".