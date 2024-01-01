جامعة أسيوط تستقبل وفد المراجعين الخارجيين لتجديد منح شهادة "الأيزو"

استقبلت جامعة أسيوط، صباح اليوم الأول من شهر يناير، وفد المراجعين الخارجيين؛ لبدء فعاليات تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥ للعام الثامن علي التوالي، وذلك بمقر إدارة الجودة والتميز، الدور الأول بالمبني الإداري بالجامعة.



وأكدت إدارة جامعة أسيوط، أن الجامعة ملتزمة بمجموعة من المعايير الدولية للجودة في خطتها الاستراتيجية، وتطبيق هذه المعايير علي جميع المستويات؛ للحفاظ علي مكانتها الرائدة في تقديم الخدمات البحثية والتعليمية والمجتمعية، وتحقيق التميز محليًا ودوليًا، وتسعى دائما إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي بالجامعة، وأن زيارة وفد المراجعين الخارجيين، تستهدف إجراء أعمال المراجعة الداخلية لنحو (٢٣) إدارة مركزية وعامة بالجامعة.



هذا وقد شهد الاجتماع حضور، الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ محمد عباس مدير إدارة الجودة والتميز، ومشاركة العميد مهندس مجدي مصطفي، والدكتور باسم نبيل المراجعين الخارجيين للشركة المانحة للشهادة.



الحصول على تجديد شهادة الأيزو



ومن جهته؛ رحب شوكت صابر، بوفد المراجعين الخارجيين، موجهًا الشكر؛ لفريق عمل إدارة الجودة والتميز، على ما بذلوه من جهود كبيرة، من أجل الحصول على تجديد شهادة الأيزو، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم بما يصب في صالح جامعة أسيوط.



وأوضح محمد عباس، أن زيارة القائمين علي المراجعة الخارجية، استهدفت إجراء أعمال المراجعة الداخلية لنحو (٢٣) إدارة مركزية وعامة، من الإدارات والوحدات الحاصلة علي شهادة الأيزو ٩٠٠١ ؛علي أن تتم أعمال المراجعات داخل مقر كل إدارة علي حدة؛ وذلك للتأكد من تطبيق كافة أسس ومعايير الجودة كاملةً.

وأضاف أن الجامعة ملتزمة بالعديد من المعايير الهامة التي تحرص علي توفير كافة أوجه الرعاية والأمان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.