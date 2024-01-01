الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ب.م"، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في مخدر "الحشيش" وجوهر "الميثامفيتامين" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

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تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

السجن المشدد سوهاج المخدرات محكمة جنايات سوهاج الحشيش

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