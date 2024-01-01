الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعامل متهم بالتعدى على سيدة فى الإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من، المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات، عما أسند إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي علي سيدة.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11346 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بتعدي المتهم باليد عليها، بمحل سكنها بدائرة القسم.

 

txt

المشدد 7 سنوات لسائق اعتدى على طفل بأكتوبر

txt

السجن المؤبد لعامل قتل صديقه لخلافات على بيع المخدرات في عين شمس

تبين من التحقيقات، أنه حال توجه المتهم "ا.ا.ع" عامل، إلى سكن المجني عليها "ن.ج.م"، ربة منزل، لسداد دين عليه لزوجها، وعند طرق باب الشقة، فتحت له الباب لعدم تواجد زوجها، فدفعها بيده فسقطت على الأرض، محاولا الإمساك بجسدها، إلا أنها دفعته، مما أدى لإصابتها في رقبتها بيده، فاستغاثت بالجيران وفر هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

المشدد 3 سنوات الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة العامرية ثان

الأكثر قراءة

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

كيف نفت حماس أكاذيب "نيويورك تايمز" بشأن العنف الجنسى تجاه المحتجزات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟