السجن المشدد 3 سنوات لعامل متهم بالتعدى على سيدة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من، المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات، عما أسند إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي علي سيدة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11346 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بتعدي المتهم باليد عليها، بمحل سكنها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال توجه المتهم "ا.ا.ع" عامل، إلى سكن المجني عليها "ن.ج.م"، ربة منزل، لسداد دين عليه لزوجها، وعند طرق باب الشقة، فتحت له الباب لعدم تواجد زوجها، فدفعها بيده فسقطت على الأرض، محاولا الإمساك بجسدها، إلا أنها دفعته، مما أدى لإصابتها في رقبتها بيده، فاستغاثت بالجيران وفر هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.