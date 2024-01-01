رئيس مستثمري أسوان يكشف أبرز المقترحات للنهوض بالصناعة المحلية في مصر

قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مسثتمري أسوان إن تحفيز الصناعة المحلية في مصر يعتبر هدفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

تشجيع الاستثمار في الصناعة

وأضاف لـ"الدستور" أن الحكومة المصرية تعتبر من المهام الرئيسية لها تشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للشركات التي تستثمر في الصناعة المحلية. كما تسعى الحكومة أيضًا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للشركات.

تطوير البنية التحتية

وأكد أنه تعمل الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية الصناعية من خلال الاستثمار في الموانئ، وتحسين شبكة النقل والطرق، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل موثوق به. وهذا يهدف إلى تقديم بيئة مناسبة للصناعات المحلية وتقليل تكاليف الإنتاج.

تحسين التكنولوجيا والابتكار

وأوضح أنه تهدف الحكومة المصرية إلى تحفيز الصناعة المحلية من خلال دعم البحث والتطوير وتعزيز التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي. حيث يتم ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للشركات المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار، وكذلك توفير التدريب المهني والتقني للعمالة المحلية.

تعزيز الصادرات

وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضًا إلى تحفيز الصادرات من الصناعات المحلية من خلال توفير الدعم والتسهيلات للشركات الراغبة في التصدير، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية المعايير الدولية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.