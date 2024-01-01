الإنتاج الحربى: أنشأنا مستشفى ميدانيًا وخامات اللوحات المعدنية وشركة للصيانة

قامت وزارة الإنتاج الحربي بإقامة مستشفى ميداني من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع للوزارة الذي قام بتجهيز هذا النموذج من المستشفيات الميدانية، والذي تم تصميمه على مساحة 1000 متر مربع.

ويضم المستشفى كل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة، ويشمل عدد 2 خيمة استراحة وممرات، و2 غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و٤ عنابر مرضى يضم ٥ أسرة بإجمالي 20 سريرا، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة وتنقية المياه وخزان مياه الشرب وعدد 1 وحدة توليد كهرباء وعدد 12 جهاز تكييف، ويأتي قيام وزارة الإنتاج الحربي بإقامة هذا النوع من المستشفيات في إطار جهودها لتعميق التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل.

إنتاج خامات اللوحات المعدنية

فى إطار تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد وتوفيرًا للعملة الأجنبية تم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع وتم تصنيع عينات من الألومنيوم النقي للوحات المعدنية للسيارات مطابقة للعينات التى يتم استيرادها من ألمانيا، وتم إجراء تجارب ناجحة وقبول العينات بالشركة الأم بألمانيا.

تعزيز اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي

تعمل الوزارة من خلال شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات على الاستمرار فيما تقوم بتنفيذه من مشروعات خاصة بالتحول الرقمي من خلال ميكنة منظومة بطاقات التموين والحيازة الزراعية والحجر الزراعي ومنظــومة الربط الرقمي لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، كما تشارك بميكنة منظومة تجميع الألبان ومنظومة النظام المصرفي الأساسي ومنظومة الدفع الإلكتروني لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة.

إنشاء شركة للصيانة

تم خلال العام الجاري إنشاء "شركـــة الإنتــاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلــول المتكاملة" في ضوء القرار الوزارى رقم (20) لسنة 2023 لوزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وذلك لتكون منوطة بإحداث طفرة نوعية فى رفع كفاءة الحالة الفنية وأعمال الصيانة، وكذا التركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربي.

ومن أبرز المشروعات التي قامت بتنفيذها الشركة هو تطوير ورفع كفاءة مصنع الرزينات بالشركة (مصنع 81 الحربي) وتعد الرزينات هي الخامة الرئيسية لإنتاج البويات، حيث كان هذا المصنع متوقفًا منذ أكثر من 10 سنوات ونجحت شركة الإنتاج الحربي للصيانة في إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصنع بشهر يونيو 2023 والمصنع جاهز للإنتاج الكمي بطاقة إنتاجية تصل إلى 4000 طن/ سنة، وإذ يتم استخدام فائض الطاقة بشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة في تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاعين العام والخاص.