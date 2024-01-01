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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإنتاج الحربى" توقع عقد نقل ملكية أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية

تدوير المخلفات
تدوير المخلفات

في أبريل 2023 وقعت الإنتاج الحربي عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة من نوعها في مصر لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف Renergy Group Partners الذي يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتيّ "جرين تك" و"أوك القابضة"، ويعد هذا المشروع خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وبالفعل تم استلام أرض الموقع، حيث سيتم معالجة وحرق (1200) طن يوميًا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ ساعة يتم ضخها على شبكة الجهد المتوسط،الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف.

وفي إطار خطة الدولة لإنشاء البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات والخاصة بمصانع تدوير المخلفات لإنتاج السماد والوقود البديل (RDF) بمشاركة وزارات (البيئة - التنمية المحلية - التخطيط) تم الانتهاء من عدد (4) مصانع جديدة لتدوير المخلفات، كما تم رفع كفاءة عدد (6) خطوط لتدوير المخلفات وعدد (4) محطات فرز أول بالمحافظات المختلفة، وتم الانتهاء من تصميم خطيّ تدوير المخلفات (مصري) مستقبل 1 بطاقة 20 طن/ ساعة ومستقبل 2 بطاقة 40 طن/ ساعة، ويتم اعتماد التصميمات حاليًا من وزارة البيئة.

أيضًا في ظل التعاون بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والتنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة؛ تم في إطار المرحلة الأولي تسليم مصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن/ الساعة، وفي إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبورديس ورأس سدر. 

إنتاج جهاز لاستخلاص المياه من الهواء

قامت وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع عدد (2) نموذج لجهاز لاستخلاص المياه من الهواء الجوي بالتعاون مع شركة "Mizuha" اليابانية التي تمتلك خبرات ممتدة في هذا المجال، حيث تقوم فكرة عمل الجهاز على نظرية تكثيف الرطوبة من الهواء الجوي ومعالجتها لتكون صالحة للشرب طبقًا للمواصفات القياسية اليابانية والمصرية، حيث تم استقدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركة اليابانية وتطوير الجهاز للعمل في الأجواء المصرية والشرق الأوسط، ويتم العمل على إنهاء تعاقدات خاصة ببدء الإنتاج الكمي للجهاز.

مصانع معالجة وتدوير المخالفات الانتاج الحربى المخلفات الصلبة محافظة الجيزة القطاع الخاص منظومة النظافة الجديدة

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