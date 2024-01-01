فصائل فلسطينية تقصف تجمعات جنود الاحتلال جنوب شرق حى الزيتون

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصفها تجمعات لجنود الاحتلال جنوب شرق حي الزيتون وسط قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واستشهد 68 فلسطينيًا على الأقل، الأحد، بقصف إسرائيلي على حي الزيتون ومحيط جامعة الأقصى وسط غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت مصادر محلية للوكالة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت حي الزيتون بعدة صواريخ، ما أدى إلى مقتل 48 شخصًا على الأقل، بينما قتل ما لا يقل عن 20 في قصف قرب جامعة الأقصى.