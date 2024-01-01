الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حنان مطاوع تكشف عن فيلمها الجديد مع نيللى كريم وشريف سلامة (فيديو)

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن أحلامها في المجال الفني، قائلة: "لا أريد العمل دائمًا على أعمال فنية تدق ناقوس الخطر، ولكن أريد المشاركة في أعمال خفيفة؛ لأن هناك لحظات تستدعي أن نقدم أعمالا ترسم البسمة على وجوه المشاهدين أو ترافقهم في لحظاتهم الرومانسية".

وكشفت مطاوع، خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر قناة Ten، وذلك خلال تغطية حفل جوائز ديرجيست بالعيد العشرين، عن مشاركته في عمل سينمائي جديد، اسمه "هابي بيرث داي"، ومن تأليف محمد دياب، وبمشاركة نيللي كريم وشريف سلامة.
وأعربت مطاوع، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في حفل جوائز ديرجيست، وذلك لأعمالها الفنية التي قدمتها خلال عام 2023 (وعود سخية - صوت وصورة - سره الباتع).

حنان مطاوع المجال الفني بوسي شلبي حفل جوائز ديرجيست العيد العشرين عمل سينمائي جديد هابي بيرز داي محمد دياب نيللي كريم شريف سلامة سره الباتع وعود سخية صوت وصورة هابي بيرث داي

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