بعد غياب 3 سنوات.. حنان مطاوع تعود للسينما بـ"هابي بيرث داي"

نجاح كبير حققته الفنانة حنان مطاوع، خلال الشهور القليلة الماضية في عالم الدراما، وذلك بعد نحاح مسلسلها الأخير "صوت وصورة"، الذي حققت من خلالله نجاح كبير وحصدت العديد من المشاهدات لتقرر العودة للسينما من جديد.

وقررت الفنانة حنان مطاوع، العودة للسينما بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات، بعد فيلمها الأخير "قابل للكسر"، لتبدء بالفعل تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "هابي بيرث داي"، بطولة الفنانة نيللي كريم، وشريف سلامة، وهو من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

فيلم "هابي بيرث داي"

الفيلم من بطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة، ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" يخوض بطولته بجانب النجمة حنان مطاوع كل من: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

يٌجدر الإشارة إلى أن الفنانة حنان مطاوع جسدت شخصية "رضوى" سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل، وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما بعد أن تتعرض للتحرش من قِبل طبيب، مراد مكرم، تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

وقدّم المؤلف محمد سليمان عبدالمالك بإرسال رسالة مفتوحة لكل صناع وفريق عمل مسلسل صوت وصورة، الذي يحقق حالة نجاح كبيرة هذه الفترة.