الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مفاجئة قريبة لسعر الدولار".. خبيرة أبراج: انفراجة لمصر بعد 6 أشهر

نيفين أبو شاله عالمة
نيفين أبو شاله عالمة الفلك

قالت نيفين أبو شاله، عالمة الفلك، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتياح نفسي شديد للجميع مع بداية عام 2024، معبرة: "سيكون عام جميل للجميع بشرط أن يكون هناك إيمان برب العالمين، وإخراج الصدقات".

عام هاديء على الجميع

وأكدت نيفين أبو شاله، خلال لقائها ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن العالم بأكمله وجميع الكواكب الفلكية تعيش في صراع منذ 17 عاما، ولكن عام 2024 سيكون عام التفاؤل للجميع.

وأضافت في حديثها، أن مصر ستظل تعاني من بعض الأزمات خلال الـ6 أشهر القادمة، ولكن بعد هذه الفترة سيكون هناك انفراجة كبيرة على مصر والمصريين.

ضبط سعر الدولار 

وتابعت: "الضغوطات التي سوف تشهدها مصر ستكون أقل حدة عن مثيلتها في عام 2023، خاصة وأن الدولار سيتغير سعره العالمي".

واستطردت: "مصر ستضع سعر خاص للدولار بعد 6 أشهر، وهذا التحديد سوف يحجم من سعره مثلما تفعل الدول الأوروبية الآن".

عالمة فلك نيفين أبو شاله سعر الدولار في مصر توقع الأبراج 2024 أحمد موسى

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