محافظ الإسكندرية: 7،5 مليون مواطن للاحتفال بالعام الجديد

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مدينة الأسكندرية من أجمل مدن العالم صيفًا وشتاءًا، ولهذا هناك إقبال كثيف من المواطنين والأجانب على الأسكندرية طوال العام.

سلامة شوارع الأسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف، خلال حواره لكاميرا برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن جميع شوارع الأسكندرية في سلام وأمان نتيجة المشروعات القومية القائمة حاليًا، هذه المشروعات التي تهدف إلى استيعاب كميات كبيرة من الأمطار.

وتابع:" نتمنى أن تعود عروس البحر الأبيض المتوسط، ونأمل وزيادة أعداد الأجانب والمواطنين من مختلف الأنحاء صيفًا وشتاء".

الاحتفال في الأسكندرية

واستطرد: "نعمل الآن في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الخاصة باستيعاب كميات الأمطار الكثيفة التي كانت تهدد المحافظة بالكامل نظرًا لطبيعتها الساحلية، ويمكن القول أن الأسكندرية من أهم المحافظات المصرية حيث بها المتحف اليوناني الروماني الذي به الآن كبير من الأجانب حاليًا نظرًا لبهجته وأهميته الكبيرة ".

وأشار إلى أنه في الإسكندرية 7 ونص مليون نسمة، ورغم هذه الكثافة السكانية إلا أن مظاهر الاحتفال برأس السنة بها ممتع للغاية.