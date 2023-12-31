يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.. إسماعيل هنية يشيد بدورهم في توثيق مجازر الاحتلال

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الأحد، بدور الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف هنية في كلمة مسجلة له قبل قليل، في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني: أوجه رسالة تحية واعتزاز لكل الصحفيين الذين يضحون بحياتهم من أجل نقل معاناة وصورة شعبنا الفلسطيني والمجازر البشعة التي يرتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأشار هنية إلى ارتقاء 106 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال، مستدركا خلال كلمته “تحية لكم وأنتم في الميدان وأنتم تنقلون الحقيقية تحية لكلم في كل مناطق تواجدكم”.

قوات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق متفرقة بقطاع غزة

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قصف مناطق عدة في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مجموعة من المواطنين قرب دوار دولة في حي الزيتون شرق غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمنازل في مخيم النصيرات، كما قصف الاحتلال منزلا لعائلة غبن غربي النصيرات بصاروخ لم ينفجر.

وأطلق الاحتلال قنابل إنارة ودخانية في حيي التفاح والدرج شمال شرق غزة، كما عادت آليات الاحتلال ودباباته للتوغل مجددا في الأطراف الجنوبية الغربية لحيّ تل الهوا جنوب مدينة غزة.

فيما فتحت مروحية أباتشي إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكان 68 مواطنا على الأقل استشهدوا، ظهر اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال على مدينة غزة.