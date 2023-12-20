باحث: زيارة "هنية" تؤكد حجم الجهود المصرية لإنقاذ الأوضاع فى غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه لا يوجد حديث حول إطلاق نار شامل في دولة فلسطين، والحديث الآن يدور حول هدنة ثانية.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد عبدالمهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن زيارة إسماعيل هنية لمصر تأتي لتؤكد الدور الملموس في مساعدة الشعب الفلسطيني وحمايته من هذا الاحتلال الغاشم، ولهذا يمكن القول إن الدولة المصرية تلعب دورًا ملموسًا في مساعدة الشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الغارات الأخيرة للكيان الصهيوني.

الدعم الأمريكي لإسرائيل

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تساند الكيان الصهيوني في حربه ضد الشعب الفلسطيني الباسل الذي يدافع عن أرضه ووطنه من هذا الاحتلال الذي يريد اغتصاب أرض فلسطين دون وجه حق، ولهذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل الكيان الصهيوني ماليًا وعسكريًا، وذلك التمويل لخدمة مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر، أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني سبب استمرار الحرب حتى الآن، حيث ترتكب إسرائيل أبشع المجازر الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني دون خوف من العقاب الدولي، وذلك لأن الدعم الأمريكي لها لن يعرض حكومة اليمين المتطرف للمسائلة القانونية على الإطلاق.