باحث فلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائمها وتعلم عدم خضوعها للمساءلة

قال د.عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني إن الاحتلال يعمل جاهدًا على جعل فلسطين مكان طارد للسكان بصورة كبيرة، حيث تعمل إسرائيل، الآن، على تدمير جميع مرافق البنية التحتية حتى تكون غزة غير مهيئة؛ لأن يتواجد بها مواطنين.

المساندة الأمريكية لإسرائيل

أضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “إكسترا اليوم” المذاع عبر فضائية “ إكسترا نيوز”، أن الولايات المتحدة تفرض سلطتها بشكل غير علني على المحكمة الدولية، بالتالي ترتكب إسرائيل أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتعلم جيدًا أنها لن تخضع للمساءلة من قبل المحكمة الجنائية، بسبب دعم ومساندة واشنطن لها.

أضاف أن معايير حقوق الإنسان تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق المكاسب الشخصية لها وليس لتحقيق العدالة الإنسانية، لذا جميع الشعارات التي تحملها منظمات حقوق الإنسان العالمية ما هى إلا شعارات واهمية ليس لها أساس على أرض الواقع على الإطلاق.

فشل أهداف نتنياهو

أشار إلى أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن نتنياهو يحاول جاهدًا السيطرة على أكبر نسبة من مساحة دولة فلسطين، وبالتالي كانت الدولة المصرية من أولى الدول التي عطلت الفكر الصهيوني الخاص بالتهجير القسري لشعب غزة، حيث رفضت القاهرة أن يكون تسوية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية، وبالتالي نتنياهو لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي من أهدافه التي بدأت من أجلها هذه الحرب.