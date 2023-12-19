الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث فلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائمها وتعلم عدم خضوعها للمساءلة

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

قال د.عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني إن الاحتلال يعمل جاهدًا على جعل فلسطين مكان طارد للسكان بصورة كبيرة، حيث تعمل إسرائيل، الآن، على تدمير جميع مرافق البنية التحتية حتى تكون غزة غير مهيئة؛ لأن يتواجد بها مواطنين.

المساندة الأمريكية لإسرائيل 

أضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “إكسترا اليوم” المذاع عبر فضائية “ إكسترا نيوز”، أن الولايات المتحدة تفرض سلطتها بشكل غير علني على المحكمة الدولية، بالتالي ترتكب إسرائيل أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتعلم جيدًا أنها لن تخضع للمساءلة من قبل المحكمة الجنائية، بسبب دعم ومساندة واشنطن لها.

أضاف أن معايير حقوق الإنسان تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق المكاسب الشخصية لها وليس لتحقيق العدالة الإنسانية، لذا جميع الشعارات التي تحملها منظمات حقوق الإنسان العالمية ما هى إلا شعارات واهمية ليس لها أساس على أرض الواقع على الإطلاق.

فشل أهداف نتنياهو

أشار إلى أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن نتنياهو يحاول جاهدًا السيطرة على أكبر نسبة من مساحة دولة فلسطين، وبالتالي كانت الدولة المصرية من أولى الدول التي عطلت الفكر الصهيوني الخاص بالتهجير القسري لشعب غزة، حيث رفضت القاهرة أن يكون تسوية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية، وبالتالي نتنياهو لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي من أهدافه التي بدأت من أجلها هذه الحرب.

عبد المهدي مطاوع باحث سياسي فلسطيني اكسترا نيوز اكسترا اليوم الحرب بغزة التهجير القسرى

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى