الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى فلسطينى: نتنياهو سيواجه عواقب وخيمة على ما ارتكبه من جرائم (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أكد عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن حكومة نتنياهو لم تعد قادرة على الاستمرار بعد الهزيمة التي منيت بها أمام المقاومة الفلسطينية، وأن نتنياهو سيواجه عواقب وخيمة على ما ارتكبه من جرائم.

وقال مطاوع، في حديثه لبرنامج "تغطية مباشرة" على قناة النيل للأخبار، إن إسرائيل وجيشها يحاولان تقويض أي جهود لإيجاد حل عادل وشامل للنزاع، وأنها تسعى إلى تدمير أي مبادرة أو رؤية من أي زعيم عالمي لحل الصراع وإنهاء الحرب والعيش بسلام.

نتنياهو حكومة نتنياهو المقاومة الفلسطينية جرائم إسرائيل الحرب

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