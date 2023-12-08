باحث سياسى فلسطينى: نتنياهو سيواجه عواقب وخيمة على ما ارتكبه من جرائم (فيديو)

أكد عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن حكومة نتنياهو لم تعد قادرة على الاستمرار بعد الهزيمة التي منيت بها أمام المقاومة الفلسطينية، وأن نتنياهو سيواجه عواقب وخيمة على ما ارتكبه من جرائم.

وقال مطاوع، في حديثه لبرنامج "تغطية مباشرة" على قناة النيل للأخبار، إن إسرائيل وجيشها يحاولان تقويض أي جهود لإيجاد حل عادل وشامل للنزاع، وأنها تسعى إلى تدمير أي مبادرة أو رؤية من أي زعيم عالمي لحل الصراع وإنهاء الحرب والعيش بسلام.