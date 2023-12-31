الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالسلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام، اليوم  بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالسلام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

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وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم أنه تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك خارج السوق المصرفية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذ من دائرة قسم السلام مكانا لمزاولة نشاطه الآثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق 

الإجراءات القانونية السوق المصرفية نيابة السلام النقد الأجنبي التحريات الأمنية

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