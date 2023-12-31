الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم 4 أشقاء.. "الدستور" تنشر أسماء الـ17 سودانيًا في انقلاب سيارة بأسوان

الحادث
الحادث

توصلت "الدستور" لأسماء جميع مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند مطلع منطقة الصداقة من ناحية السيل بمدينة أسوان، والذى أسفر عن إصابة 17 شخصًا وتبين أن جميعهم سودانيين الجنسية.

تبين أن بين المصابين 4 أشقاء: سميرة فتحى محمد، عمرها 33 سنة واصابتها بالكسر بالجمجمة وعادل فتحي محمد، عمره 15 سنة واصابته اشتباه كسر بالذراع الايسر، اماني فتحي محمد عمرها 20 سنه واصابتها كسر بالذراعين، وعفاف فتحى محمد، عمرها 45 سنة، وإصابتها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وفاطمة عثمان عبد القادر، عمرها 12 سنة، واصابتها اشتباه كسر بالقدم الايسر، دعاء عادل محمد، عمرها 18 سنة، واصابتها اشتباه كسر بالذراع الأيسر، سهيله تاج علي عمرها 45 سنة، واصابتها اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم.

وتضمنت أسماء المصابين: أحمد عادل أحمد، عمره 15 سنة، وإصابته كدمات بالرأس، اقبال عبد السلام، عمرها 70 سنه، وإصابته اشتباه نزيف بالمخ، وشخص مجهول الهوية، وعمره 35 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالجمجمه، عادل احمد حسن عمره 45 سنه اصابته اشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقه بالجسم ورؤى عبد الرحمن محمود عمرها 35 سنه اصابتها اشتباه كسر بالذراع الايسر 45 سنه،

وتضمن مصابى الحادث: نفيسه ابراهيم عباس، عمرها 75 سنة، وإصابتها كدمات متفرقه بالصدر، وأحمد عبد الرحمن محمود، عمره 19 سنة، واصابته كدمات بالظهر والكتف، ووالده عبدالرحمن محمود عبدالرحمن، عمره 75 سنه، واصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، ونضال تيجان محمد عمرها 35 سنه، واصابتها كدمات متفرقه بالجسم.

تم نقل جميع المصابين بحادث أنقلاب سيارة ربع نقل بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 

حادث إنقلاب سيارة ربع نقل مطلع الصداقة إصابة 17 شخص مستشفى أسوان التخصصي

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الإثنين 1-1-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة