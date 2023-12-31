بينهم 4 أشقاء.. "الدستور" تنشر أسماء الـ17 سودانيًا في انقلاب سيارة بأسوان

توصلت "الدستور" لأسماء جميع مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند مطلع منطقة الصداقة من ناحية السيل بمدينة أسوان، والذى أسفر عن إصابة 17 شخصًا وتبين أن جميعهم سودانيين الجنسية.

تبين أن بين المصابين 4 أشقاء: سميرة فتحى محمد، عمرها 33 سنة واصابتها بالكسر بالجمجمة وعادل فتحي محمد، عمره 15 سنة واصابته اشتباه كسر بالذراع الايسر، اماني فتحي محمد عمرها 20 سنه واصابتها كسر بالذراعين، وعفاف فتحى محمد، عمرها 45 سنة، وإصابتها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وفاطمة عثمان عبد القادر، عمرها 12 سنة، واصابتها اشتباه كسر بالقدم الايسر، دعاء عادل محمد، عمرها 18 سنة، واصابتها اشتباه كسر بالذراع الأيسر، سهيله تاج علي عمرها 45 سنة، واصابتها اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم.

وتضمنت أسماء المصابين: أحمد عادل أحمد، عمره 15 سنة، وإصابته كدمات بالرأس، اقبال عبد السلام، عمرها 70 سنه، وإصابته اشتباه نزيف بالمخ، وشخص مجهول الهوية، وعمره 35 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالجمجمه، عادل احمد حسن عمره 45 سنه اصابته اشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقه بالجسم ورؤى عبد الرحمن محمود عمرها 35 سنه اصابتها اشتباه كسر بالذراع الايسر 45 سنه،

وتضمن مصابى الحادث: نفيسه ابراهيم عباس، عمرها 75 سنة، وإصابتها كدمات متفرقه بالصدر، وأحمد عبد الرحمن محمود، عمره 19 سنة، واصابته كدمات بالظهر والكتف، ووالده عبدالرحمن محمود عبدالرحمن، عمره 75 سنه، واصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، ونضال تيجان محمد عمرها 35 سنه، واصابتها كدمات متفرقه بالجسم.

تم نقل جميع المصابين بحادث أنقلاب سيارة ربع نقل بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.