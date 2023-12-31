محمد عدوية: والدي أسطورة لن تتكرر.. وبحب الاختلاف والتجديد في الغناء

أكد الفنان محمد عدوية في تصريحات لـ"راديو النيل" أنه شخص يرفض الاستسلام ، ودائماً راضي بنعم الله وبوجود والده والعائلة. مضيفاً بأنه تعلق وأحب "المزيكا" منذ صغره.

وقال عدوية إنه بدأ المشوار وعمره 9 سنوات عندما كان يغني موال، وأعجب والده بصوته وغنائه. ورغم رفض والده الدخول في المجال الفني لأنه مجال شاق وصعب، إلا أنه شجعه عندما وجد الموهبة لديه.

واستكمل حديثه بأن والده علمه الغناء في عمر الـ 14 عاماً وقام بإنتاج أول ألبوم له، حتى قابل المنتج ياسر حسنين الذي يقوم بإنتاجه ألبوماته.

وأكد الفنان عدوية في سهرة فنية بمناسبة رأس السنة على "راديو النيل" أن البعض توقع الغناء بنفس الأسلوب والطريقة الشعبية لوالده أحمد عدوية. مشيرا إلى صعوبة المشوار لإثبات الذات، كما أن والدة أسطورة لن تكرر في الغناء الشعبي.

وقال عدوية إنه يحب الاختلاف والتجديد حيث تعرض للهجوم عند طرح أغنية "الطيب أحسن" لأنها أغنية متجددة. مؤكدا أن النجاح لا يرتبط عادة بالماديات، بل يرتبط بالإبداع الذي يعيش مدة طويلة.

وأضاف عدوية "اتعلمت من أحمد عدوية والأستاذ الكبير كتير جدا، ربنا كرمه عشان بار بأهله، وهو راجل صعيدي، عفوي وطيب".

وأفاد بأنه قام بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة المنيا والعلمين الجديدة، وأنه كان فخور بتلك المشاركة.

وأكد الفنان عدوية أن ابنه أحمد عدوية موهبة كروية كما أنه عازف على الدرامز ويعشق الموسيقى.

وقال عدوية إنه لحن بالصدفة للفنان عمرو دياب، وأنه فخور بنجاحه وبالاستمرارية التي جاءت بالتعب والجهد. مؤكدا ضروة وجود مدرسة للمواهب الفنية والملحنين، كونه مشروع هام.