الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عدوية: والدي أسطورة لن تتكرر.. وبحب الاختلاف والتجديد في الغناء

محمد عدوية
محمد عدوية

أكد الفنان محمد عدوية في تصريحات لـ"راديو النيل" أنه شخص يرفض الاستسلام ، ودائماً راضي بنعم الله وبوجود والده والعائلة. مضيفاً بأنه تعلق وأحب "المزيكا" منذ صغره.

وقال عدوية إنه بدأ المشوار وعمره 9 سنوات عندما كان يغني موال، وأعجب والده بصوته وغنائه. ورغم رفض والده الدخول في المجال الفني لأنه مجال شاق وصعب، إلا أنه شجعه عندما وجد الموهبة لديه.

واستكمل حديثه بأن والده علمه الغناء في عمر الـ 14 عاماً وقام بإنتاج أول ألبوم له، حتى قابل المنتج ياسر حسنين الذي يقوم بإنتاجه ألبوماته.

وأكد الفنان عدوية في سهرة فنية بمناسبة رأس السنة على "راديو النيل" أن البعض توقع الغناء بنفس الأسلوب والطريقة الشعبية لوالده أحمد عدوية. مشيرا إلى صعوبة المشوار لإثبات الذات، كما أن والدة أسطورة لن تكرر في الغناء الشعبي.

وقال عدوية إنه يحب الاختلاف والتجديد حيث تعرض للهجوم عند طرح أغنية "الطيب أحسن" لأنها أغنية متجددة. مؤكدا أن النجاح لا يرتبط عادة بالماديات، بل يرتبط بالإبداع الذي يعيش مدة طويلة.

وأضاف عدوية "اتعلمت من أحمد عدوية والأستاذ الكبير كتير جدا، ربنا كرمه عشان بار  بأهله، وهو راجل صعيدي، عفوي وطيب".

وأفاد بأنه قام بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة المنيا والعلمين الجديدة، وأنه كان فخور بتلك المشاركة.

وأكد الفنان عدوية أن ابنه أحمد عدوية موهبة كروية كما أنه عازف على الدرامز ويعشق الموسيقى.

وقال عدوية إنه لحن بالصدفة للفنان عمرو دياب، وأنه فخور بنجاحه وبالاستمرارية التي جاءت بالتعب والجهد. مؤكدا ضروة وجود مدرسة للمواهب الفنية والملحنين، كونه مشروع هام.

محمد عدوية عدوية راديو النيل أحمد عدوية الغناء الشعبي

مواد متعلقة

موعد طرح مسلسل حالة خاصة عبر منصة واتش إت الرقمية

أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة للنجمة غادة عادل وطه دسوقي

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ الشعب المصرى بحلول العام الجديد 2024

ألبومات وأغنيات جديدة بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة 2024

أسامة كمال يستضيف فرح الديبانى و"الجخ" فى حلقة رأس السنة على "dmc".. غدًا

تعرف على أفلام إجازة نصف السنة 2024

الأربعاء.. تكريم اسم الراحل عبده داغر وعرض فيلمه بمركز الثقافة السينمائية

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

عاجل.. مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخى يضرب تل أبيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة