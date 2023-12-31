الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البيئة: شجرة ميلاد 2024 مصنوعة من مواد معاد تدويرها

شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس

نفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميمًا لشجرة كريسماس صديقة للبيئة في إطار استعدادات وطقوس المصريين إحتفالًا برأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٤، من أجل إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.

من القماش والكرتون البيئة تصنع "شجرة الكريسماس"  

"شجرة الكريسماس" قدمها فريق التوعية  بمناسبة أعياد رأس السنة من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من قماش، والكرتون، والفوم، وماسورة، وبرطمان بلاستيك، وذلك لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.

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يأتي ذلك في إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ ورش عمل فنية فى مختلف المحافظات لتعليم المشاركين كيفية صنع مثل هذه المنتجات وتعريف المشاركين بقيمة الموارد المتاحة فى صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

ومن الجدير بالذكر أن تحرص وزارة البيئة على تغيير لغة الحوار حول البيئة  وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.

وزارة البيئة البيئة بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية لشجرة كريسماس كريسماس

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