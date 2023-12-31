الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: خطاب "البرهان" يؤكد على عدم وقف إطلاق النار (فيديو)

البرهان
البرهان

قال عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن أهم ما جاء في خطاب  الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والذي تم بثه منذ قليل، أنه لا وقف لإطلاق النار إلا إن تحقق شرط واحد، وهو إخلاء ميليشيا الدعم السريع مساكن المواطنين ومرافقهم الحيوية.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن ميليشيا الدعم السريع منذ بداية هذه الحرب سيطرت على عدد كبير من ممتلكات السودانيين، سواء في العاصمة الخرطوم أو في ولايات أخرى مثل ولاية الجزيرة، وأيضًا المدن المجاورة لها.

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