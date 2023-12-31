البيت الأبيض: واشنطن لا تسعى إلى صراع أوسع نطاقًا فى الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه لا يسعى إلى صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط بعد أن أغرقت مروحيات أمريكية ثلاثة زوارق للحوثيين في البحر الأحمر بعد تعرضها لإطلاق النار.

وأغرقت المروحيات القوارب وقتلت من كانوا على متنها، وهي المرة الأولى منذ اندلاع التوترات في وقت سابق من هذا العام، حيث قتلت الولايات المتحدة أعضاء في جماعة الحوثي التي كانت تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتجنبت الولايات المتحدة حتى الآن ضرب جماعة الحوثي بشكل مباشر داخل اليمن في إطار سعيها لتجنب تصعيد الأزمة بشكل أكبر، ولكن متحدثًا باسم مجلس الأمن القومي قال، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل التصرف دفاعًا عن نفسها.

وأضاف: "لا نسعى إلى صراع أوسع في المنطقة ولا نسعى إلى صراع مع الحوثيين".

كما قال المتحدث جون كيربي لشبكة ABC News، إن أفضل نتيجة هنا هي أن يوقف الحوثيون هذه الهجمات، كما أوضحنا مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى أن المزيد عن هجوم الحوثيين الأخير: هاجمت أربعة قوارب صغيرة قادمة من "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن" سفينة ميرسك هانغتشو يوم السبت بالأسلحة الصغيرة وحاولت الصعود على متن السفينة التجارية، وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، الذي أضاف أنه رد الفريق الأمني الموجود على متن السفينة بإطلاق النار.

نداء الاستغاثة

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مروحيات من حاملتي الطائرات يو إس إس أيزنهاور ويو إس إس جرافلي استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة ميرسك هانغتشو– وهو الثاني في أقل من 24 ساعة– وأطلقت عليها زوارق الحوثي النار.

كما ردت مروحيات البحرية الأمريكية بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، مما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الصغيرة الأربعة، وقتل أفراد الطاقم.

وأضاف البيان أن القارب الرابع فر من المنطقة، مضيفًا أنه لم تقع أضرار بأفراد أو معدات أمريكية.

وبينما سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوجيه ضربات إلى مجموعات أخرى تعمل بالوكالة عن إيران، والتي هاجمت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، فإنه لم يصل إلى حد ضرب الحوثيين في اليمن.

وأضاف: "لدينا مصالح أمنية وطنية كبيرة في المنطقة بمفردنا، الولايات المتحدة، وسنضع نوع القوات التي نحتاجها في المنطقة لحماية تلك المصالح وسنتصرف بأنفسنا".

وقال كيربي: الدفاع يمضي قدمًا.