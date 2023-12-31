إنشاءات جديدة.. إنجازات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في 2023

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عن أبرز إنجازات المديرية واسهاماتها في قطاعي الشباب والرياضة وما تم من انشطة ثقافية ورياضية وفي كافة المجالات خلال 2023، موضحة أن عدد المستفيدين من الأنشطة والفعاليات خلال 2023 بلغ 8 ملايين و750 ألف مستفيد.

وقالت د.صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إننا نستهدف المواطن السكندري من كافة الأعمار، مشيرة إلى أن المديرية تسعى جاهدة إلى تقديم خدمة متميزه تشمل الرياضى والفنى والكشفى ودورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمديرية ومراكز الشباب، وكذلك دورات تثقيف سياسى وتنمية بشرية، إضافة إلى حث المواطن السكندري على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2024.

ومن أبرز الإنجازات التي أعلنتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية:

ميداليات متنوعة بالمسابقات الرياضية

تضمنت الإنجازات احراز المراكز الأولى في اللقاءات والمسابقات التي تنفذها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية ومنها:

- الحصول على المراكز الأولي بمسابقة كنوز مصرية للنشء في مجالات ( الفن التعبيري- الكورال- الموسيقي الوترية- المسرح- الارتجال).

- حصول فريق الإسكندرية على المركز الثاني في اللقاء الختامي لمشروع ألف فتاة، ألف حلم للمرة الاولى.

- حصول فريق رواد الإسكندرية في اللقاء الرياضي المجمع للرواد المنفذة في المدينة الشبابية بأبي قير على المركز الأول ترتيب عام وحصول فريق مراكز تدريب المرأة على المركز الثاني ترتيب عام، وحصول فريق مراكز تدريب النسور على المركز الثالث.

- تحقيق 75 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية بالمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى تضمنت تحقيق 40 ميداليات ذهبية، 20 ميداليات فضية، و15 ميداليات برونزيه في بطولات الجمهورية، وكذلك حصول فرق قادرون باختلاف على 36 ميدالية والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطوله الجمهوريه للإعاقات الذهنية.

ماراثون ومبادرات وندوات شبابية ورياضية

نفذت المديرية عدد كبير من االنجازات في كافة المجالات الشبابية والرياضية تضمنت:

- تنفيذ 75 ماراثون بالتعاون مع جهات مختلفة شارك فيه مايقرب من 789 ألف مشارك.

- تنظيم 6 مؤتمرات حاشدة و400 ندوة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية شارك فيها مليون 450 ألف مواطن سكندري من كافه الأطياف

– تنفيذ 645 مشروع رياضي وشبابي.



- تنظيم 788 دورة تثقيفية للشباب والطلائع استفاد منها 2 مليون وخمسمائه مشارك.

- تنفيذ 52 ندوة بالتعاون مع الأزهر الشريف استفاد منها 30000 مشارك.

- تنفيذ 40 دورة استفاد منها 850 من العاملين بالمديرية والهيئات الشبابية والرياضية.

-تنفيذ 220 مبادرة بالجهود الذاتية منها الرياضي والثقافي والفني والشبابي.

- الإنتهاء من انشاء حمام سباحة بمركز الحرمين.

- إشهار 2 مراكز شباب جديدة بالمناطق الأكثر احتياجا( مركز شباب الصفا – الصفوة )

- إشهار نادي شركة السلامة البحرية

-الانتهاء بنسبة 100% من الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية.

قادرون باختلاف

- تم افتتاح مركزي للتخاطب وتنمية المهارات الحسية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بمركزي شباب الحرمين والشهيد المسيري، إضافة إلى النصر وكرموز ليصبح عدد المراكز 4مراكز للتخاطب داخل مراكز الشباب ويقدم خدماته بالمجان.

- تنفيذ مشروع تنمية الفنون والإبداع للقادرون، باختلاف من خلال تقديم سلسلة تدريبات مجانية أسبوعية الأنشطة المختلفة، يستفاد منها 400 من ذوي الهمم أسبوعيً.

- المشاركة في منافسات الفوج الأول للمهرجان الرياضي "معا لتحويل الإعاقة الى طاقة" بمشاركة 8 محافظات.

- تنفيذ رحلات أعرف بلدك لمحافظات الجمهورية.

- المشاركة فى دورى كرة السلة للصم بنات.

- افتتاح ثاني حديقة من نوعها لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، بالتعاون مع المجتمع المدني بمركز شباب الانفوشي.

الانشاءات داخل الهيئات الشبابية والرياضية

- الانتهاء من احلال وتجديد 6 ملاعب بمراكز شباب ( العامريه - ابيس1- الحرية- فلسطين - العمراوي) ملاعب خماسي، وابيس 2 ملعب قاوني.

- إنشاء 3 ملاعب جديدة بمراكز شباب الشهيد مهيد الهواري- مبارك - ملعب اكريليك بمركز شباب الظاهرية، ليصبح عدد الملاعب بالمديرية 50 ملعب متنوع بمراكز الشباب تخدم كافة المراحل العمرية من أهالي تلك المناطق.