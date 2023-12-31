محافظ الغربية يستجيب لمطالب 24 أسرة ويسلم 11 مساعدة مالية

تابع د.طارق رحمي، محافظ الغربية، لقائه بالمواطنين في ختام العام الميلادي2023 حيث استقبل المحافظ 24 أسرة من أهالي المحافظة ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي القرى والمراكز للاستجابة لاحتياجاتهم ومطالبهم، في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

في بداية اللقاء هنئ محافظ الغربية الأهالي بالعام الميلادي الجديد متمنيا لهم عام ملئ بالخير والسعاة وداعيا المولى -عز وجل- أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وأن يحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده بين أهالي المحافظة لمشاركتهم أفراحهم بالسنة الجديدة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، ومشيرا إلى أن لقاءهم اليوم هو أفضل ما ينهي به عامه الميلادي ويستقبل به عامه الجديد، مضيفًا أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكدًا حرصه على التواصل المستمر مع جموع المواطنين للتعرف على مطالبهم وسرعة حلها ولقاءهم بصفه يومية من خلال الجولات للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم، مشددا على استمرار تلقى لجنة المساعدات بالمحافظة لكافة الطلبات لفحصها وتقديم الدعم للأسر المستحقة، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم

وأجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع الأسر للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم حيث سلم المحافظ 11 مساعدة مالية للآسر المستحقة مراعاة لظروفهم ولتخفيف العبء عن كاهلهم، كما سلم المحافظ 5 بطاقات خدمات متكاملة لذوي القدرات الخاصة وو8 كروت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة بالغربية

وأكد رحمي أنه تم اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي طبقا لشروط اختيار المستحقين، وحرصا على وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق حياة كريمة لهم، مشددًا على ضرورة تسليم الفيزا كارت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين التي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدإ التكافل الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.