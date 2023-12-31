لماذا تصاعدت حدة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية فى عام 2023؟

قال عادل الشحات أستاذ الطاقة المتجددة، إن الكوارث الطبيعية التي شهدها عام 2023 من زلازل وفيضانات وموجات وجفاف وحرائق، لم تأت بالصدفة، وإنما نتيجة الضغوط على الكرة الأرضية والتلوث والاحتباس الحراري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة القاهرة الإخبارية: "استهلكنا الكرة الأرضية بصورة صعبة، من خلال استهلاكنا للوقود، والطاقة غير المتجددة، والأعمال الصناعية الكبرى التي تؤدي لتلوث الجو، وتؤدي لاحتباس حراري وتغير مناخي وتغير الزلازل".

وأردف: "الكرة الأرضية أشبه بجسم منهك، ويتم تحميل الضغوط عليه".