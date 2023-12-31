الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العشرى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر أول من دعت لحقن دماء السودانيين

جريدة الدستور

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة "الأهرام"، إن القاهرة كانت من أوائل الدول على المستوى الدولي والعربي والإفريقي التي أعلنت منذ بداية الأزمة السودانية في أبريل الماضي، إصدار أكثر من نداء وتحرك لحقن الدماء ودعوة الأطراف المتنازعة إلى الحوار.

وأضاف العشري في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أجرت العديد من الاتصالات من أجل إنقاذ الوضع في السودان على وجه السرعة، وهذا الأمر تُرجِمَ من خلال الدعوة لمؤتمر دول الجوار الذي استضافته مصر، الذي حرص على تحقيق المصالح السودانية ووقف نزيف الدم وعمليات القتل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة التي سعت لخطف المشهد العسكري والأمني والسياسي في السودان.

وأكد أن الدور المصري ما زال متواصلًا فيما يخص الأزمة في السودان، حيث شاركت مصر في اجتماعات الآلية الخاصة بالمفاوضات في جيبوتي، بالإضافة إلى التواصل على مدار الساعة في مسارات عديدة مع المجتمع الدولي لحل الأزمة السودانية.

السودان الأزمة السودانية أزمة السودان أشرف العشري القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

سياسى سودانى لـ"الدستور": استمرار التصعيد فى السودان ينذر بحرب أهلية 

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

عبدالله حمدوك يلتقى قائد "الدعم السريع" فى إثيوبيا لبحث إنهاء حرب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة