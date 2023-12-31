ترخيص 102 سيارة أجرة بمطروح للتيسير على المواطنين

قال المهندس محمد القط، المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بـ مطروح إنه تنفيذا لتوجيهات خالد شعيب محافظ مطروح بفتح مزيد من خطوط المواصلات وتوفير أعداد السيارات المناسبة للتيسير على المواطنين وفتح التراخيص بما يعمل على توفير مزيد من فرص العمل تم اتخاذ اللازم نحو الموافقة علي ترخيص 102 سيارة أجرة (ميكروباص) جديدة بمركز ومدينة الحمام للعمل على بعض الخطوط الداخلية لدعم حركة المواصلات العامة، ولتغطية زيادة الكثافة السكانية لهذه المناطق.

أوضح أن الترحيص جاء على النحو التالي: "15سيارة أجرة بإجمالي ٤٥ سيارة لكل من خطوط الحمام /الضبعة، الحمام /العلمين،الحمام /ساحل العميد، و٢٠ سيارة أجرة بخط الحمام /البوابة” كما تم استحداث خطوط جديدة وحصر احتياجاتها من سيارات الأجرة للتيسير على المواطنين وهى خطوط الحمام - الرويسات بعدد ٥ سيارات، الحمام - المغرة الريف المصري بعدد١٠ سيارات وخط الحمام، تجمع أولاد جبريل بعدد 5 سيارات، وخط الحمام - تجمع أبو هيسة بعدد ٥سيارات، وخط البنجر - تجمع أولاد شعراوي بعدد ٤ سيارات، وخط البنجر - تجمع أولاد سعداوي بعدد٤ سيارات،وخط البنجر - تجمع بحياز بعدد ٤ سيارات، ليصل إجمالي عدد السيارات المراد ترخيصها ١٠٢ سيارة.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة أنه تمت الموافقة على زيادة أعداد سيارات الأجرة العاملة على خط سير مطروح سيوه لعدد عشرة سيارات موديل حديث، لتوفير سيارات تخدم المواطنين من مطروح إلى سيوة والعكس، و على من يرغب الحصول علي خط سير مطروح / سيوه أن يتقدم بالأوراق المطلوبة إلى إدارة مشروع المواقف بمطروح.