خالد شقير: ماكرون لم يكن محظوظًا فى 2023 لهذه الأسباب

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكن محظوظًا بعام 2023، بسبب الكثير من الانتكاسات التي شهدتها فرنسا.

وأضاف شقير أن أبرز تلك الانتكاسات نقص النفوذ الفرنسي في إفريقيا، حيث طالبت النيجر بسحب القوات الفرنسية من أراضيها، بعد أن سحبت مالي وبوركينا فاسو القوات الفرنسية من بلادهما.

كما أشار إلى أن فرنسا كانت تريد أن تكون لها مصالح في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا في العراق، حيث تم تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي للعراق بعد الأزمة التي حدثت في غزة، مشيرًا إلى أن ماكرون فقد السيطرة في هذا الملف.

خالد شقير: ماكرون سيطلب من الفرنسيين الوقوف معه ومساندته في العام الجديد

وتابع أن ماكرون منذ السابع من أكتوبر انحاز للجانب الإسرائيلي، ثم حاولت فرنسا من خلال دعم غزة أن تغير من مواقفها، مشيرًا إلى أن فرنسا أيضًا ما زالت تقدم الدعم غير المشروط للقوات الأوكرانية.

وأوضح أنه فيما يخص الملفات الداخلية فإن قانون التقاعد يلقى اعتراضات عديدة من النقابات العمالية، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع في فرنسا وشكلها في الخارج، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي على موعد اليوم في كلمة للشعب الفرنسي، ليطالبهم بالوقوف معه خلال العام الجديد.