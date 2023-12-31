نيفين حمدي تهنئ الرئيس والمصريين بالعام الميلادي الجديد 2024

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، الأمة العربية والإسلامية، قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العام الميلادى الجديد 2024، متمنيه لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

تهنئة للرئيس السيسي

وقالت النائبة نيفين حمدي، في تهنئتها، بالأصالة عن نفسي ونيابه عن أهالي أسوان عامة ومركز دراو خاصة، أتقدم بأطيب التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2034، متمنيه لسيادته موفور الصحة ودوام التوفيق والنجاح والسداد.. وكل عام وسيادتكم بخير ".

وأضافت نائبة حماة الوطن، في تهنئتها، مع بداية العام الجديد، نرجو من المولي عز وجل أن يكون عام خير وسلام وأمن وامان واستقرار، وبداية جديدة نستكمل فيها مسيرة العطاء الوطني، وجني ثمار العمل في بناء مستقبل أفضل مفعم بكل مظاهر الرخاء والتنمية والنصر.

ووجهت نائبة أسوان التهنئة القلبية للأشقاء في الوطن الاخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيه الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء علينا جميعًا.

وهنأت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، دولة معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والسادة النواب، وأعضاء الحكومة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة البالسلة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 قائله: "سنة سعيدة على مصرنا وشعبنا العظيم ".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وقال رئيس الوزراء، في تهنئته، أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أصدق التمنيات، داعيًا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.