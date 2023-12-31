هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الشعب المصري عامة وأهل محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والتقدم والازدهار.

محافظ بورسعيد يهنىء أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد دائما تعد أرض الإنجازات والانتصارات فى الماضي والحاضر، مشيرا أن المشروعات القومية التى حققتها بورسعيد مؤخرا تضاف لسجل الإنجازات التاريخية لمحافظة بورسعيد، والتى شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبناءها المخلصين.

وتمنى محافظ بورسعيد لمصر وشعبها وأبناء بورسعيد مزيد من الرخاء والتنمية، واستكمال مسيرة الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد وقياداتها التنفيذية.

و أعرب محافظ بورسعيد، عن أمنياته للرئيس بمزيد من التوفيق والتقدم والازدهار خلال مسيرته القادمة، مؤكدا أننا نعاهد الله على الاستمرار فى العطاء وبذل الجهد لنستكمل مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية.