محافظ بنى سويف يشهد تسليم مشروعات المرحلة الثانية من برنامج "فرصة"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها جمعية "الأورمان" بالتعاون مع مديرية التضامن؛ لتسليم مشروعات المرحلة الثانية بقيمة 17.5 مليون جنيه لعدد 700 أسرة من مستفيدي برنامجى الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

جاء ذلك ضمن برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين والراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.

واستمع محافظ بني سويف لشرح موجز عن المشروعات المنفذة ضمن البرنامج، وتضمنت مشروعات تنموية صغيرة في مختلف المهن الحرفية والمجالات: (نجارة، سباكة، كهرباء حدادة، حياكة خياطة، إنتاج حيواني، بقالة).

وقدّم المحافظ التهنئة لأصحاب المشروعات الصغيرة من المستفيدين من البرنامج "فرصة"، الذي يُعد إحدى أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن، تحت شعار "من الحماية إلى الإنتاج" بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين، من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.

دعم التمكين الاقتصادي

وجدّد محافظ بني سويف شكره وتقديره للجمعيات الشريكة على جهودها في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي، مثمنًا دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها المتميزة في الدفع بجهود المحافظة لتوفير الدعم والرعاية للأكثر احتياجًا، موجّهًا تحية خاصة لجمعية "الأورمان"، التي تُعد من الكيانات الأهلية الرائدة والسبّاقة في مجال العمل التطوعي وصاحبة الأيادي البيضاء وبالبصمة المميزة في سجل العمل الخيري، لا سيما وأنها أحد أبرز وأول الموقعين على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، تلك الوثيقة التي كانت بني سويف صاحبة السبق في إطلاقها، لتنظيم وتوحيد وضبط آليات وخطط عمل وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أهمية تلك المشروعات في ظل الظروف الحالية في توفير دخل ومصدر رزق بالحلال للمستفيدين، وتحويل سلوكهم من الحماية والاتكالية إلى الاستقلالية والإنتاج.

ولفتت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع " فرصة" أحد المشروعات الممولة من الوزارة والبنك الدولي، ويهدف إلى تنفيذ المئات من مشروعات التمكين الاقتصادي بمحافظة بني سويف من مستفيدي برنامجى "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن اختيار المستفيدين يتم في ضوء قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة، وبناءً على دراسات ميدانية للتأكد من توافر مقومات واستمرارية المشروع، بجانب المراجعة الميدانية بصفة دورية لأصحاب المشروعات، للتأكد من استمراريته ونجاحه.