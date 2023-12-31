خسائر فادحة لجيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر تشغل وسائل الإعلام الأمريكية

لا تزال الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر تشغل وسائل الإعلام الأمريكية، خاصة في ظل الدعم العسكري والسياسي غير المحدود الذي تقدمه واشنطن إلى تل أبيب على المستويات كافة.

وفي السياق، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرًا بعنوان "أين كان الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر؟"، وكشف التقرير عن تفاصيل وصفتها الصحيفة بالمثيرة والصادمة عن كواليس فشل إسرائيل في توقع وصد عملية طوفان الأقصى.

حيث أشار التقرير إلى أنه بالرغم من مرور 3 أشهر على هجوم الفصائل الفلسطينية إلا أن إسرائيل لا تزال في موضع محاسبة عن الفوضى والارتباك الذي حدث جرّاء الهجوم، مؤكدًا أن جيش الاحتلال فشل في مهمته الأساسية.

جيش الاحتلال لا يملك خطة للرد على أي هجوم للفصائل الفلسطينية

وانتهى التقرير الأمريكي إلى أن جيش الاحتلال لم يكن يملك خطة للرد على أي هجوم كبير تنفذه الفصائل الفلسطينية على المواقع الإسرائيلية، وما زاد الأمر سوءًا أنه وقع في فوضى كبيرة منذ بدء الهجوم، حتى أن القرار الأول الذي خرج من مقر وزارة الأمن صدر بعد أكثر من ساعة من الهجوم.

واعتبر محللون عسكريون التقرير وثيقة جديدة تثبت ضعف الجيش الإسرائيلي وإخفاقاته المستمرة، خاصة أن وكالات الأمن والجيش الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر أصدرت تقييمات متكررة أن الفصائل ليست مهتمة وغير قادرة على تنفيذ هجوم ضد إسرائيل.