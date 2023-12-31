الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالشروق

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

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حبس شخص ضبط بحوزته كمية من مخدر "الهيروين" فى بدر

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الحشيش  بقصد الاتجار، بعد أن عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥٠٠ جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

نيابة الشروق وبدر مخدر الحشيش مدينة الشروق الهاتف المحمول حبس

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