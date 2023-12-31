الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة صفاء أبو السعود.. "الرياضة" تُقيم احتفالية للنشء بمناسبة يوم الطفل العالمي

مسرح وزارة الشباب
مسرح وزارة الشباب والرياضة.

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء-  الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، احتفالية "طفولتي أمانة"، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العالمي، بمشاركة الفنانة صفاء أبو السعود، وكورال أطفال وزارة الشباب والرياضة وفرق "kids show" بورسعيد وفريق world of art  الإسكندرية والقاهرة، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية بعض الفقرات الغنائية والإستعراضية وعدد من الفقرات الفنية المتنوعة ، بالإضافة إلي تنفيذ ندوة بمشاركة مؤسسة "يسر" ، حول حقوق الطفل والتربية الإيجابية والعلاقات الأسرية ، وتم خلالها فتح باب النقاش مع الحضور من النشء والأسر .

من جانب آخر، اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات برنامج التعليم المدني ، بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، بمشاركة 50 شابًا وشابة من كل محافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .

وجاءت الفعاليات داخل مركز شباب المريس بالأقصر، ومركز شباب الانفوشي بالإسكندرية، وذلك في إطار  الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف  إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

ويُعد برنامج التعليم المدني، تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا ، نهجا رائدا تتصف به الوزارة  لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء و الشباب على الإلمام الكامل  وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الاجيال القادمة ، التركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة .

كما يهدف البرنامج الي تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

النشء والأسر مسرح وزارة الشباب مسرح وزارة الشباب والرياضة بمناسبة يوم الطفل العالمي الموهوبين والمبدعين

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