الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم القاهرة": إعلان المرحلة الرابعة لرياض الأطفال للعام الدراسي الحالي.. اليوم

مديرية التعليم بالقاهرة
مديرية التعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024.


وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان صادر لها، إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الرابعة لرياض الأطفال، اليوم الأحد 31 ديسمبر للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

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يذكر أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية باتباع الخطوات التالية:
 

1- الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي
2-  اختيار الإدارة التابع لها الطالب، وفقًا للنطاق الجغرافي السكني للأسرة.
3-  اضغط على أيقونة التقديم لرياض الأطفال، ثم ستنتقل إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.
4- قم بتسجيل الرقم القومي المدون على شهادة ميلاد الطالب، فتظهر النتيجة فور اعتمادها من المديرية.


بدأت المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في توزيع أرقام الجلوس الخاصة بطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، استعدادا لدخول اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

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وكان قد وجهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للإدارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحدة عن 14 طالبًا

- الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد14 )

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف 
- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجاهزيتها
وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، باجمالي عدد اسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا علي النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.
 

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

 

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

 

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
 

٧_بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات

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