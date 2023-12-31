الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حميدتى يلتقى رئيس جيبوتى ويؤكد استعداده للتفاوض حول السلام فى السودان

البرهان وحميدتي
البرهان وحميدتي

وصل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (‎حميدتي)، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة ‎جيبوتي للقاء رئيس البلاد رئيس الدورة الحالية لمنظمة إيجاد لبحث تطورات الأوضاع في ‎السودان.

والتقى حميدتي إسماعيل عمر جيلة، مؤكدًا استعداده للتفاوض حول السلام في السودان.

وقال حميدتي إنه قدم لرئيس جيبوتي  شرحًا لتطورات الأوضاع في السودان في ضوء الحرب الجارية الآن وطرح رؤيته لوقف الحرب والوصول إلى حل شامل، مؤكدا التزامه التام بمخرجات مؤتمر رؤساء الإيجاد واستعداده غير المشروط للتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل. 

تأتي هذه الزيارة، بعد إعلان "الإيجاد" الأربعاء، عن تأجيل لقاء دعت إليه المنظمة بين رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان وحميدتي في جيبوتي.

وذكرت قمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، في خطابها الرسمي، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير في موعد محدد سيعلن لاحقًا وذلك لأسباب فنية، كما قالت إنها أخطرت قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان باعتذار حميدتي عن حضور اجتماع جيبوتي.

 خطة الجيش السوداني لمواجهة تمرد الدعم السريع

هذا وتعمل القوات المسلحة السودانية على حشد القوى الشعبية والمواطنين وتسليحهم من أجل مواجهة تمرد وانتهاكات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” خاصة بعد دخول ميلشياته ولاية الجزيرة واقتحام مدينة ود مدني التي كانت تستضيف مئات الآلاف من النازحين جراء حرب التمرد التي بدأها الدعم السريع في السودان منذ أبريل 2023.

الجيش السودانى يحشد الشعب لمواجهة الدعم السريع

وأعلنت القوات المسلحة السودانية أمس عن أن جماهير محلية الدبة بالولاية الشمالية احتشدت دعما للدولة والقوات المسلحة فيما انضم آلاف الشباب لصفوف القتال مع الجيش ضد الدعم السريع.

كذلك جددت جماهير محلية الدبة دعمها وإسنادها للدولة السودانية وللقوات المسلحة في مواجهة ميليشيا الدعم السريع والتي تمثل مخلب قط في خاصرة الوطن حسب بيان الجيش.

من جانبه، أكد قائد الفرقة 19 مشاة مروي اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر تدافع الشباب نحو معسكرات التدريب لنصرة الوطن وصيانة عزة وكرامة الشعب السوداني، مشيدا بدعم وإسناد وتلاحم شعب الولاية الشمالية مع القوات المسلحة صمام أمان واستقرار السودان.

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