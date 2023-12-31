الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

جريدة الدستور

يحتفل العالم صباح اليوم بيوم راس السنه 2024، ويتبادل الأقارب والأصدقاء بوستات راس السنه 2024 والتي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق رسائل الموبايل احتفالًا بالسنة الجديدة، وتنشر الدستور في التقرير التالي بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد.

بوستات رأس السنة 2024

كـــــل عـــام وانتــــم بــألف خير بمناسبة راس السنه 2024 

لا أمـــلك كلمــات توفــي قدركـم، ولـــكني أملك قــلبـــًا يدعو لـكم  بالخير. دائما 

أســأل الله مـن هو في ملــكه مــقيم، وفي جلالــه عـــظيم، وعلى عبـاده رحيم أن يجعله عام سعيد خالي من الأحزان خالي من الأمراض وان يُكرمــكم، ويــعزكم، ويُحبكـم، ويرحمـكم،وينعم علينا وعليكم بوافر الصحة ويلبسكم ثوب العافية، ويمن عليكم بالرزق، وأن يجعل قــادم أيامـكم كلها مــسرة وسعــادة. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض يتألم يرحم جميع موتانا يارب العالمين 

اللهم أبعد عنا أذى الدنيا، وحيرة النفس، وحزن الليل، وبكاء القلب، وموت الضمير، وسوء الخاتمة

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء، وحسن الأداء، وبركة العطاء.

اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وصحة الابدان.

اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا خطايانا برحمتك يا ارحم الراحمين. 

أللهم آمين يارب العالمين.

بمناسبة رأس السنة الميلادية.. أجمل الصور للعام الجديد 2024

عبارات تهنئة في رأس السنة 2024.. وسهرات التليفزيون للاحتفال بالعام الجديد

رسائل التهنئة بالعام الجديد

تهنئة بالعام الجديد، عسى أن يكون العام الجديد مفتاح خير لكلّ شيء جميل، نبدأ عامًا جديدًا لنستقبله بحلم جديد، ونضع أحلامنا وآمالنا بأيدينا ونجعل الله معنا في كل وقت لنحقق كلّ ما نريد،و ندعو الله عز وجل أن يخفف عن اخواننا فى غزه وأن ينصرهم نصرا عزيزا

ودّعت بك يا الله عامًا مَضَى وأقبلتُ بك عامًا جديدًا، كل عام وانتم بخير.

أدعو الله أن يَنعَم علينا وعليكم بالصحه وراحة البال والأمن والأمان والحُبِّ والسَّلام والصحه والعافيه وأن يكونَ العام الجديد والسَّنةِ الجديدةِ2024 سنةَ السَّلامِ والأمانِ والأفراحِ والمسرَّاتِ وتحقيقِ الأمنيات للجميع  يارب.

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