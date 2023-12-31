يستعد المواطنين للاحتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، وتعد التهنئة بالعام الجديد من اكثر الأمور إنتشارًا بين الناس في أواخر أيام شهر ديسمبر قبل حلول راس السنة، تتعدد المناسبات التي يقبل فيها الناس لتهنئة بعضهم بها كالمواسم السنوية والأعياد الرسمية وغيرها.

بمناسبة رأس السنة الميلادية.. أجمل الصور للعام الجديد 2024

بمناسبة رأس السنة الميلادية.. أجمل الصور للعام الجديد 2024

بمناسبة رأس السنة الميلادية.. أجمل الصور للعام الجديد 2024

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة 2024

1 - كل عام وأنت معي، كل عام وأنت طيب يا روحي، ودائمًا منور عامي وأعوامي.

2 - كل بداية سنة ميلادية وحبك الأجمل يا مضوي شمعة سنيني كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

3 - أقدم لك أجمل باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

4 - حبيبي.. شريك عمري.. أهديك وردا وعطرا.. يقتبس جماله ورائحة من جمالك.

5 - برأس السنة الجديدة يا عزيزي أقولك: أنا وقلبي وروحي وإحساسي دومًا معك.

بمناسبة رأس السنة الميلادية.. أجمل الصور للعام الجديد 2024

6 - كل عام والجميع بالف خير وصحة وسلامة.

7 - عام جديد 2024 قد أقبل، نسأل يالله خيره ونعوذ بك من شره.

8 - اللهم ارزقنا فيه الخير وجنبنا فيه فقد الاحباب وزدهم اللهم توفيقا وعافية والحمد لله رب العالمين 9 - اللهم إنك قدير علي تحقيق كل ما نريد.

10 - كل عام وكل احبتي بخير وسلام.

بمناسبة رأس السنة الميلادية.. أجمل الصور للعام الجديد 2024

بمناسبة رأس السنة الميلادية.. أجمل الصور للعام الجديد 2024

11 - نرسل لكم أطيب تهاني السنة الميلادية الجديدة ونتمنى لكم أيام أفضل قادمة، وأن يكون هذا العام أفضل بكثير مما سبقه.

12 - ما أجمل أن يحل العام الجديد وأنتم معنا بخير وأمان وسلام، رزقكم الله السعادة والهناء والسرور في جميع أيامكم، كل عام وأنتم بألف بخير.

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