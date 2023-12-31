الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يفاجئ مخابز طنطا للوقوف على جودة رغيف الخبز

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة على المخابز في طنطا؛ للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف عيش  مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال الجوله تابع المحافظ انتظام سير العمل داخل المخابز، وحرص على مراجعة وزن رغيف الخبز ومدى التزام الافران بالوزن والشهادات الصحية ونظافة المخابز.

شن حملة مكبرة على الافران واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين 

ووجه محافظ الغربية مدير مديرية التموين بشن حملة مكبرة على الأفران واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

والتقى “رحمي”، أثناء جولته بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدي رضائهم عن جودة رغيف العيش، موجها بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين، موضحا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الغربية خلال الجولة، على تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في هذا الشأن.

التأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي

ووجه المحافظ، الدكتور طارق رحمى  بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

محافظ الغربية بجولة تفقدية مفاجئة المخابز عدم تلاعب أصحاب المخابز وتوفير رغيف عيش ومستودعات الدقيق تكثيف الحملات

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